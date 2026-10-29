Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi

B.G. aracının suyun içinde kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayrıca jandarma ve vatandaşların traktörle otomobili kurtardığı anlar da yer aldı.

Sürücü ve araçtaki S.Y. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

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