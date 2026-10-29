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        Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak dolayısıyla su seviyesinin yükseldiği derede otomobilin mahsur kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde sağanak dolayısıyla su seviyesinin yükseldiği derede otomobilin mahsur kalması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Dağlık alandaki Çavdar ve Mersinbelen mahalleleri arasında kalan Sarıçay Deresi'nin seviyesi dün sağanağın etkisiyle yükseldi. Dereden geçmeye çalışan B.G'nin kullandığı 09 TM 225 plakalı otomobil mahsur kaldı.

        Sürücü ve araçtaki S.Y. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        B.G. aracının suyun içinde kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayrıca jandarma ve vatandaşların traktörle otomobili kurtardığı anlar da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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