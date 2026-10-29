Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 09 HZ 095 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü A.B. ve yolcu konumundaki Y.B. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise araçta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.