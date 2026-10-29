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        Aydın'ın yeni adliye binası inşaatında inceleme

        Aydın'ın Efeler ilçesinde beton dökümüne başlanılan yeni adliye binasında incelemelerde bulunuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Aydın'ın yeni adliye binası inşaatında inceleme

        Aydın’ın Efeler ilçesinde beton dökümüne başlanılan yeni adliye binasında incelemelerde bulunuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet, inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

        Aydın’da uzun süredir ihtiyaç duyulan yeni adliye binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Efeler Mahallesi’nde yükselen projeyi ziyaret eden Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç ve beraberindeki heyet, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Heyet, projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Aydın’ın adalet hizmetleri kapasitesini artırması hedeflenen yeni adliye binası, yaklaşık 35 bin metrekarelik arsa üzerine inşa ediliyor. Bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşması planlanan binanın yaklaşık 53 bin metrekare kapalı alana sahip olması öngörülüyor.

        Adalet Bakanlığının proje açıklamasına göre binada 221 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası ile 82 duruşma salonu yer alacak. Depreme dayanıklı şekilde tasarlanan ve güçlü teknolojik altyapıyla donatılması planlanan binanın, vatandaşlara daha modern ve konforlu bir ortamda adalet hizmeti sunması amaçlanıyor.

        Yaklaşık 1 milyar 678 milyon lira sözleşme bedeli bulunan projenin Şubat 2028’de tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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        Yeni adliye binası için temel atma töreninin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Törenin tarihine ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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