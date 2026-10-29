Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Didim’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Didim’de törenlerle kutlandı. Didim Atatürk Stadyumu’nda yapılan kutlamaya Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Yeler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, Daire Müdürleri, Siyasi parti ilçe temsilcileri, meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Kaymakam Mesut Çoban nezdinde ilçe protokolü, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal marşı okundu.

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Kutlamalar kapsamında konuşan Didim Kaymakamı Mesut Çoban" 29 Ekim; istiklalinden vazgeçmeyen, vatanına sahip çıkan, en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin bayramıdır" diyerek "Bugün, milletimizin bağımsızlık iradesinin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin, 103'üncü yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı onuru paylaşmanın, aynı geleceğe inanmanın heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim; istiklalinden vazgeçmeyen, vatanına sahip çıkan, en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin bayramıdır. Cumhuriyetimiz; köklü devlet geleneğimizden güç alan, Millî Mücadele'de gösterilen eşsiz fedakârlıklar üzerinde yükselen büyük bir eserdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizim vazifemiz; bilimde, eğitimde, sanayide, tarımda, kültürde ve sanatta ülkemizin başarılarını daha ileriye taşımaktır. Bunun yolu, ortak hedeflere inanmak ve üstlendiğimiz her görevi hakkıyla yerine getirmektir" ifadelerine yer verdi.

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Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu; ardından ana sınıfı öğrencileri gösterilerini sundu; Ortaokul öğrencileri Cumhuriyetin kuruluş sürecini gösterimle sahneledi. 29 Ekim kutlamaları kapsamında Didim Belediyesi Halk oyunları ekipleri 103. Yıla özel 103 kişilik ekiple halk oyunları gösterilerini sergiledi; ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.