Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu yaşandı

        Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu yaşandı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü Didim'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu yaşandı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Didim’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü Didim’de törenlerle kutlandı. Didim Atatürk Stadyumu’nda yapılan kutlamaya Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Yeler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, Daire Müdürleri, Siyasi parti ilçe temsilcileri, meslek odalarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Kaymakam Mesut Çoban nezdinde ilçe protokolü, öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; akabinde İstiklal marşı okundu.

        REKLAM

        Kutlamalar kapsamında konuşan Didim Kaymakamı Mesut Çoban" 29 Ekim; istiklalinden vazgeçmeyen, vatanına sahip çıkan, en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin bayramıdır" diyerek "Bugün, milletimizin bağımsızlık iradesinin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin, 103'üncü yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın altında aynı onuru paylaşmanın, aynı geleceğe inanmanın heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim; istiklalinden vazgeçmeyen, vatanına sahip çıkan, en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin bayramıdır. Cumhuriyetimiz; köklü devlet geleneğimizden güç alan, Millî Mücadele'de gösterilen eşsiz fedakârlıklar üzerinde yükselen büyük bir eserdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bizim vazifemiz; bilimde, eğitimde, sanayide, tarımda, kültürde ve sanatta ülkemizin başarılarını daha ileriye taşımaktır. Bunun yolu, ortak hedeflere inanmak ve üstlendiğimiz her görevi hakkıyla yerine getirmektir" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu; ardından ana sınıfı öğrencileri gösterilerini sundu; Ortaokul öğrencileri Cumhuriyetin kuruluş sürecini gösterimle sahneledi. 29 Ekim kutlamaları kapsamında Didim Belediyesi Halk oyunları ekipleri 103. Yıla özel 103 kişilik ekiple halk oyunları gösterilerini sergiledi; ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Aydın'da 29 Ekim törenle kutlandı
        Aydın'da 29 Ekim törenle kutlandı
        Aydın'da dağlardaki kestane hasadı sona erdi
        Aydın'da dağlardaki kestane hasadı sona erdi
        Germencik'te sokaklar yenileniyor
        Germencik'te sokaklar yenileniyor
        Aydın'da yağışlı hava etkisini sürdürecek
        Aydın'da yağışlı hava etkisini sürdürecek
        Aydın'da hayvan pazarlarında sıkı denetim
        Aydın'da hayvan pazarlarında sıkı denetim
        Aydın'da yeni EBA öğrencilere tanıtıldı
        Aydın'da yeni EBA öğrencilere tanıtıldı