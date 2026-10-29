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        Aydın'da hayvan pazarlarında sıkı denetim

        Aydın'da bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenli hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, küpesiz ve belgesiz hayvanların pazara girişine izin verilmezken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Aydın'da hayvan pazarlarında sıkı denetim

        Aydın’da bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenli hayvan ticaretinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, küpesiz ve belgesiz hayvanların pazara girişine izin verilmezken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem başlatıldı.

        Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il genelindeki hayvan pazarlarında yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, Çine Belediyesi Hayvan Pazarı’nda kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri incelenirken, hayvan naklinde kullanılan araçlar da kontrol edildi. Bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçilmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı şekilde getirilen, kulak küpesi bulunmayan veya gerekli sevk belgeleri olmayan hayvanların pazara girişine izin verilmedi. Kurallara uymadığı tespit edilen sorumlular hakkında ise idari işlem başlatıldı.

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        Üreticilerin ve hayvan yetiştiricilerinin güvenli şartlarda alım satım yapabilmesi için denetimlere önem verilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bulaşıcı hastalık riskinin en aza indirilmesi amacıyla hayvan pazarlarındaki kontrollerin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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