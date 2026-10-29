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        Aydın'da yeni EBA öğrencilere tanıtıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu'nda, yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda, Yeni EBA'nın öğrenci, öğretmen ve velilere sunduğu dijital eğitim imkanları anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Aydın'da yeni EBA öğrencilere tanıtıldı

        Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu’nda, yenilenen Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) tanıtım programı gerçekleştirildi. Programda, Yeni EBA’nın öğrenci, öğretmen ve velilere sunduğu dijital eğitim imkanları anlatıldı.

        Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yeni EBA Tanıtım Programı, Efeler ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Programa Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlilioğlu ve Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Çomruk katıldı.

        Eğitimde dijital imkanların daha etkin kullanılmasına yönelik gerçekleştirilen programda, yenilenen EBA platformunun özellikleri ve eğitimöğretim süreçlerine sağlayacağı katkılar ele alındı. Yenilenen arayüzü, zenginleştirilen eğitim içerikleri ve geliştirilen özellikleriyle dikkat çeken Yeni EBA’nın, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra velilere de daha kapsamlı ve etkileşimli bir dijital öğrenme ortamı sunduğu aktarıldı.

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        Program kapsamında gerçekleştirilen tanıtım sunumları ve çekimlerde Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Güneş Kurbak da görev aldı. Yeni EBA’nın tanıtımına katkı sağlayan Kurbak'ın programda aktif rol üstlenmesi, öğrencilerin dijital eğitim teknolojilerinin kullanımına ve tanıtımına katılımı açısından dikkat çekti.

        Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin millî öğretim programlarıyla uyumlu dijital eğitim içeriklerine ücretsiz ulaşmasını sağlayan EBA'nın, yenilenen yapısıyla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmesi bekleniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilen dijital eğitim imkanlarının, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmasının yanı sıra öğrenme süreçlerini de desteklemesi öngörülüyor.

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        Programda ayrıca Yeni EBA’nın kullanım imkanları hakkında bilgiler verilerek dijital eğitim materyallerinin derslerde daha etkin kullanılmasının önemi üzerinde duruldu. Yenilenen platformun, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim kaynaklarına erişimini kolaylaştırarak eğitimöğretim süreçlerine katkı sunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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