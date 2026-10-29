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        Germencik'te sokaklar yenileniyor

        Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye tarafından sürdürülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Bankacılar Sokak'taki parke taşı döşeme işlemleri tamamlanırken, Nasuh Sokak'ta çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Germencik'te sokaklar yenileniyor

        Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye tarafından sürdürülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Bankacılar Sokak’taki parke taşı döşeme işlemleri tamamlanırken, Nasuh Sokak’ta çalışmalar devam ediyor.

        Germencik Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bankacılar Sokak ve Nasuh Sokak’ta gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildi. Bankacılar Sokak’taki yol yapım çalışmaları tamamlanırken, Nasuh Sokak’ta da çalışmaların tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, her iki sokakta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. İlçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Zencirci, "Bankacılar Sokak ve Nasuh Sokak’ta parke taşı yapım çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bankacılar Sokak yol yapımlarımız tamamlandı, Nasuh Sokak’ta da sona geldik. Konforlu ve güvenli bir ulaşım üst yapısı sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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