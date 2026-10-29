Aydın'da 29 Ekim törenle kutlandı

Aydın’da Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı.

Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor ve Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen tören ile kutlandı. Aydın Valiliği'ndeki tebrikat töreninin ardından program salonda devam etti. Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu salondaki öğrencileri ve halkı selamlamasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol programda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetle birlikte, vatandaşlık bilinci eşitlik ve hukukun üstünlüğü esaslarına dayanan yeni bir devlet anlayışı inşa edilmiş, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile milli iradenin devlet yönetimindeki yerini ve belirleyiciliğini ortaya koymuştur. Böylece milli mücadele ile kazanılan bağımsızlık Cumhuriyetin ilanı ile siyasi ve hukuki bir zemine kavuşmuş, Türk milleti geleceğini belirleme iradesini kendi elinde tutan, bağımsız bir devletin onurlu vatandaşları olarak yeni bir döneme adım atmıştır" dedi.

REKLAM

Törende 29 Ekim konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Varol tarafından hediyeleri takdim edildi. Halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından tören hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Törene Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.