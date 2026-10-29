Aydın'da dağlardaki kestane hasadı sona erdi

Türkiye'nin en önemli kestane üretim merkezi olan Aydın'da, dağlardaki hasat sezonu tamamlandı. Aydın ve İzmir'de bu yıl 50 bin tonun üzerinde kestane rekoltesi beklendiği belirtildi.

Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir dağlarında günlerdir devam eden hasatla toplanan kestaneler, dökek adı verilen alanlarda olgunlaşmaya bırakıldı. Kestanelerin birkaç hafta sonra tamamen olgunlaşan kozalaklarından çıkarılarak tüketime sunulacağı belirtildi.

Hasadı oldukça zahmetli ve tehlikeli olan kestane işçiliğinde bu yıl ağaca çıkarak kestane çırpan erkeklere 5 bin lira, kestane toplayan kadınlara da 2 bin 500 lira gündelik ödeneceği belirtildi. Kendine özgü lezzetiyle öne çıkan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Aydın kestanesinin bu yıl yüzleri güldürmesi bekleniyor.

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Kestane hasadında zamanla yarışmak zorunda kalan çiftçiler, yüksekliği neredeyse 50 metreye ulaşan ağaçlarda ölümle burun buruna kestane hasadı yapıyorlar. Gelişen teknolojiye rağmen halen eski usul sırıkla hasat edilen kestaneler, cinsine göre ayrılıp, patoz adı verilen makinelerle kozalağından ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor.