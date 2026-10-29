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        Aydın'da jandarmadan silah baskını: 1 tutuklama

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 5 tüfek ve bin 503 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Aydın'da jandarmadan silah baskını: 1 tutuklama

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 5 tüfek ve bin 503 fişek ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak silah ve mühimmat bulundurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. M.İ. (55), İ.D. (29) ve İ.Ö. (41) isimli şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 tabanca, 5 tüfek, 9 şarjör, 1 kılıç, bin 503 fişek, 4 meşale, 100 ses fişeği ve çeşitli markalara ait farklı türlerde fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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