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        Söke 1970'te Ömer Kaplan dönemi

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970'te teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayıran yönetim, göreve Ömer Kaplan'ı getirdi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonunda da bünyemizde görev alan ve başarılı bir dönem geçiren Ömer Kaplan ile teknik direktörlük görevi için yeniden anlaşmaya varmıştır. Ömer Kaplan'a Söke 1970 Spor Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Söke 1970'te Ömer Kaplan dönemi

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Söke 1970'te teknik direktör Serkan Baziya ile yollarını ayıran yönetim, göreve Ömer Kaplan'ı getirdi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonunda da bünyemizde görev alan ve başarılı bir dönem geçiren Ömer Kaplan ile teknik direktörlük görevi için yeniden anlaşmaya varmıştır. Ömer Kaplan'a Söke 1970 Spor Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" denildi.

        Kulüp isim değişikliğine gitmeden önce Efeler 09 SFK iken A takımda teknik direktörlük görevini üstlenen Kaplan, bu sezon Söke ekibinde gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak çalışıyordu.

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