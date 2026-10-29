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        Otomobildeki iki kişi sele kapılmadan kurtarıldı

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, sağanak yağışla birlikte Sarıçay Deresi'nin taşması sonucu yoldan geçmeye çalışan otomobil sel suları arasında kalırken, araçta bulunan 2 kişi son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Otomobildeki iki kişi sele kapılmadan kurtarıldı

        Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, sağanak yağışla birlikte Sarıçay Deresi’nin taşması sonucu yoldan geçmeye çalışan otomobil sel suları arasında kalırken, araçta bulunan 2 kişi son anda kurtarıldı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kuvvetli yağışın ardından deredeki su seviyesi aniden yükselerek, taşmaya başladı. Aracıyla yoldan karşıya geçmeye çalışan Barış G.’nin kullandığı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların traktör kullanarak sürücü Barış G. ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Y.’yi kurtardı. Kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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