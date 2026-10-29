Yenipazar'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümü, vatandaşların yoğun katılımı, çocukların neşesi ve Türk bayrakları eşliğinde kutlandı.

Yenipazar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda ilçe sakinleri bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Meydanlarda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla bayram sevincine ortak olurken, çocukların neşesi kutlamalara renk kattı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı’nı ilçe halkıyla birlikte kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Her yaştan vatandaşın katılımıyla bayram coşkusunun hep birlikte yaşandığını ifade eden Ercan, Cumhuriyet’in korunmasının ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti. umhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Başkan Ercan, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı. Ercan, açıklamasını "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle tamamladı.