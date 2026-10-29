Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy adliye şantiyesinde inceleme yaptı
Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, yapımı süren yeni adliye binasının şantiyesinde incelemede bulundu.
Giriş: 29.10.2026 - 14:00 Güncelleme:
Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, yapımı süren yeni adliye binasının şantiyesinde incelemede bulundu.
Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç ve
beraberindeki heyetle Fatih Mahallesi'ndeki inşaat sahasını gezdi.
Heyet, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.
Binada 82 duruşma salonunun yer alacağı ifade edildi.
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