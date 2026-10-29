Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, şiir ve kompozisyonların okunması ve geçit töreniyle coşku içerisinde kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, şiir ve kompozisyonların okunması ve geçit töreniyle coşku içerisinde kutlandı.

        Karpuzlu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrikat töreniyle başladı. Program, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okuduğu programda, çeşitli gösteriler de sahnelendi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen ödül töreninin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. İlçede Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, vatandaşların katılımıyla coşkulu görüntülere sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
        Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
        Aydın'ın yeni adliye binası inşaatında inceleme
        Aydın'ın yeni adliye binası inşaatında inceleme
        Otomobildeki iki kişi sele kapılmadan kurtarıldı
        Otomobildeki iki kişi sele kapılmadan kurtarıldı
        Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy adliye şantiyesinde inceleme yaptı
        Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy adliye şantiyesinde inceleme yaptı
        Yenipazar'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Yenipazar'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Söke 1970'te Ömer Kaplan dönemi
        Söke 1970'te Ömer Kaplan dönemi