Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Söke'de Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

        Söke'de Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlendi. Söke İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törene halkın yoğun katılımı gözlenirken, güneşli havada gerçekleşen kutlama töreninde yer alan gösteriler beğeni topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Söke'de Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Söke’de Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlendi. Söke İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen törene halkın yoğun katılımı gözlenirken, güneşli havada gerçekleşen kutlama töreninde yer alan gösteriler beğeni topladı.

        Tören Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın törende görevli gruplar ve halkın bayramını kutlamaları ile başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhuriyet’in anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı İlçe Kaymakamı Ali Akça yaptı.

        REKLAM

        Cumhuriyet’in yeni bir yönetim şekli olarak kabul edilmesine kadar tarihimize altın harflerle yazılan, büyük ve övgüye layık olayların yaşandığını belirten Kaymakam Ali Akça; "Milli Mücadele davasını şerefi bilerek, namusu ve onuru bilerek mücadele eden atalarımızın cesaret ve mücadele azmini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi. Özellikle gençlerin tarihte yaşananları bilmesi gerektiğinin altını çizen Kaymakam Akça konuşmasında Aydın’ın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının kendi hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İlk Kaymakamlık görevinde Cumhuriyet Bayramını Germencik ilçesinde kutlandığını ifade eden Akça, 100. Yıl coşkusunu Söke’de yaşadığını ve bu yıl da yine bir ilki yaşayarak Cumhuriyet Bayramının ilk kez yeni yapılan stadyumda kutlandığını hatırlattı.

        REKLAM

        Program kapsamında Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir okunurken, Sıdıka İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterileriyle sahne aldı. Özel Söke Doğa Anadolu Lisesi öğrencilerinin stepaerobik gösterisi de izleyicilerden ilgi gördü.

        Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hazırlanan halk oyunları gösterileri ve ödül töreninin ardından konser gerçekleştirildi. Tören geçişiyle devam eden program, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanmasının ardından sona erdi. Tören geçişince Söke Komando Birliği yine büyük alkış aldı.

        Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenci grupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Kuşadası'nda cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılında meydanlara taştı
        Kuşadası'nda cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılında meydanlara taştı
        Nazilli'de sokaklar kırmızı beyaza büründü
        Nazilli'de sokaklar kırmızı beyaza büründü
        Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi
        Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi
        Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
        Aydın'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
        Aydın'ın yeni adliye binası inşaatında inceleme
        Aydın'ın yeni adliye binası inşaatında inceleme