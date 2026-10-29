Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Nazilli Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'nda düzenlenen törende lise ve ortaokul öğrencileri halk oyunları oynadı, dans gösterileri yaptı.

        Buradaki etkinliklerin ardından Belediye Meydanı'na kadar "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan da katıldı.

        - Söke

        Söke'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ali Akça, ecdadın cesaret ve mücadele azmini hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

        REKLAM

        Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Sıdıka İlkokulu öğrencileri de halk oyunları gösterileriyle sahne aldı.

        Program, komandoların da yer aldığı tören geçişiyle son buldu.

        Törene Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Latmos'ta pürenler hem arılara hem doğaya hayat veriyor
        Latmos'ta pürenler hem arılara hem doğaya hayat veriyor
        Kuşadası'nda Cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılında meydanlara taştı
        Kuşadası'nda Cumhuriyet coşkusu 103'üncü yılında meydanlara taştı
        Söke'de Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı
        Söke'de Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı
        Nazilli'de sokaklar kırmızı beyaza büründü
        Nazilli'de sokaklar kırmızı beyaza büründü
        Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi
        Aydın'da otomobilin derede mahsur kalması cep telefonuyla görüntülendi
        Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Karpuzlu'da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı