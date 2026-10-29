Nazilli ve Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Törene Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu da katıldı.

Kaymakam Ali Akça, ecdadın cesaret ve mücadele azmini hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Kaplan da katıldı.

Nazilli Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası'nda düzenlenen törende lise ve ortaokul öğrencileri halk oyunları oynadı, dans gösterileri yaptı.

Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

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