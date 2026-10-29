Kuşadası'nda Cumhuriyetin 102'üncü yılı kardeş şehirlerin dostluk buluşması ile taçlandı

Kuşadası’nın kardeş şehirlerinden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gelen heyetler, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile bir araya gelerek Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi’ne ülkelerine özgü oyuncaklar hediye etti.

Kuşadası, Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde uluslararası dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendiren anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kuşadası’nın kardeş şehirleri olan İtalya’nın Gualdo Tadino, Almanya’nın Marl, Litvanya’nın venionys ve Romanya’nın Sinaia kentlerinden gelen yetkililer, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılarak bu özel günün coşkusunu Kuşadalılarla birlikte yaşadı.

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Cumhuriyet Bayramı programının ardından Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret eden kardeş şehir heyetleri, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile makamında bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyetimizin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları iletilirken, kentler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemi de vurgulandı.

Kuşadası ile kardeş şehirleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı dostluğun ön plana çıktığı ziyarette, heyetler ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’a takdim etti. Demirtaş da konuk heyetlerin her birine Kuşadası’nı temsil eden hediyeler sundu.

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Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı, keyifli sohbetlerin gerçekleştirildiği buluşmada; farklı ülkelerden gelen temsilciler, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin ve kültürler arası etkileşimi sürdürmenin önemine dikkat çekti. Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde gerçekleşen ziyaret, Kuşadası’nın uluslararası kardeşlik ilişkilerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Ziyaretin en anlamlı bölümlerinden biri ise kısa süre önce kapılarını açan, Aydın’ın ilk oyuncak müzesi olma özelliğini taşıyan Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi için gerçekleştirilen hediye takdimi oldu.

Kardeş şehir heyetleri, kendi ülkelerinin kültürlerini, geleneklerini ve oyuncak mirasını yansıtan özel oyuncakları müzeye armağan etti. Farklı ülkelerden getirilen bu oyuncaklar, çocukluk kültürünün evrensel dilini yansıtırken Kuşadası ile kardeş şehirleri arasındaki kültürel bağların gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunacak anlamlı birer hatıra niteliği taşıdı.

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Cumhuriyetin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde gerçekleşen buluşma, Kuşadası’nın uluslararası ilişkilerinde dostluk, dayanışma ve kültürel paylaşımın taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Farklı ülkelerden gelen konukların Cumhuriyet Bayramı sevincini Kuşadası ile paylaşması ve kendi kültürlerinden izleri kente armağan etmesi, bayramın birleştirici ruhunu uluslararası dostlukla buluşturdu.