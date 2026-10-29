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        Efeler'de Cumhuriyet yürüyüşü

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan etkinlikte vatandaşlar ellerinde şanlı al bayraklar, dillerinde özgürlük ve bağımsızlık sloganlarıyla şehri inletti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Efeler'de Cumhuriyet yürüyüşü

        Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 103’üncü yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’ne binlerce kişi katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan etkinlikte vatandaşlar ellerinde şanlı al bayraklar, dillerinde özgürlük ve bağımsızlık sloganlarıyla şehri inletti.

        Saat 19.30’da İstasyon Meydanı’nda başlayan yürüyüşe, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Başkan Anıl Yetişkin, bu anlamlı günde halkla birlikte yürüyerek, Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

        Yürüyüş, Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam ederek başlangıç noktası olan İstasyon Meydanı’nda sona erdi. Etkinlik boyunca şehrin cadde ve sokakları kırmızı beyaza boyandı, marşlar ve sloganlar eşliğinde coşku doruğa ulaştı. Sokak sanatçıları ve bando takımıyla renklenen etkinlikte, yürüyüş güzergahında bulunan evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla korteje destek verdi.

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        Yürüyüşün ardından İstasyon Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa seslenen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, şu coşkulu konuşmayı gerçekleştirdi:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesinin, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünün 103 yıllık gururunu yaşıyoruz. Atamızın izinde, Cumhuriyet’in ışığında yürüyoruz. Yüreğindeki Atatürk ve vatan sevgisiyle caddeleri, meydanları dolduran sizler, bu Cumhuriyet’in en büyük teminatısınız. Ne mutlu bize ki, bu şanlı mirası devraldık ve sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet"

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