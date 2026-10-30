Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Yenipazar Kaymakamı Karataş esnafın taleplerini dinledi

        Yenipazar Kaymakamı Karataş esnafın taleplerini dinledi

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, ilçe esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Yenipazar Kaymakamı Karataş esnafın taleplerini dinledi

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Kaymakam Murat Karataş, ilçe esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

        Ziyaret kapsamında çarşıda bulunan iş yerlerini ziyaret eden Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, esnafla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Karataş, ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnafın her zaman yanında olduklarını ve esnafın ilçeye kattığı değerin önemli olduğunu belirterek tüm esnafa bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın ilçenin sosyal ve ekonomik hayatındaki önemine dikkat çeken Kaymakam Karataş, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına bu tür ziyaretlere önem verdiklerini vurguladı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ise Kaymakam Karataş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Sultanhisar'da din görevlileri kitap okumak için buluştu
        Sultanhisar'da din görevlileri kitap okumak için buluştu
        Binlerce kişi Aydınfest'te doyasıya eğlendi
        Binlerce kişi Aydınfest'te doyasıya eğlendi
        Aydın'da çilek üreticisi yeni sezon dikimlerine başladı
        Aydın'da çilek üreticisi yeni sezon dikimlerine başladı
        Sultanhisar'da kalorifer ateşçiliği kursiyerlerine uygulamalı eğitim
        Sultanhisar'da kalorifer ateşçiliği kursiyerlerine uygulamalı eğitim
        Aydın'da Caretta carettaların yavru çıkışları tamamlandı
        Aydın'da Caretta carettaların yavru çıkışları tamamlandı
        Kuşadası'nda 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı Cumhuriyet Bayramı kutlam...
        Kuşadası'nda 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı Cumhuriyet Bayramı kutlam...