Binlerce kişi Aydınfest'te doyasıya eğlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntüler ile başladı. Festivalin ilk gününde binlerce vatandaş katıldı, eğlencenin adresi Aydın Tekstil Park oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ana adresi de olan Aydınfest'in ilk gününde sevilen sanatçılar Tuana, Emre Fel ve Blok3 sahne aldı. Aydın Tekstil Park'ta eğlence doruğa ulaştı, Cumhuriyet marşları hep bir ağızdan söylendi.

Tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali etkinliklerimizi bu yıl 6'ncı kez vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da müzikle, eğlenceyle, gençlikle dolu dört gün kentimizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Aydınfest Gençlik Festivali sevilen sanatçıları Aydınlılar ile buluşturmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali'nin ikinci gününde M Lisa, Sagopa Kajmer ve Teoman sahne alacak. Festivalin üçüncü gününde ise Mela Bedel, Adamlar ve Fatma Turgut, Aydınlılar ile buluşacak. Festival, 1 Kasım Pazar günü, dördüncü gününde Afra, Ankara Echoes ve Gazapizm konserleri ile son bulacak.