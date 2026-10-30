Sultanhisar'da kalorifer ateşçiliği kursiyerlerine uygulamalı eğitim

Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kursta, kursiyerler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştirdi. Katı, sıvı ve doğal gaz yakıtlı kalorifer sistemleri üzerine eğitim alan kursiyerler, sistemlerin güvenli, verimli ve doğru kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdi. Eğitim sürecinde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı bulan kursiyerler, kalorifer sistemlerinin kullanımı konusunda deneyim kazandı. Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, eğitime katkı sağlayan eğiticiye ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar diledi.

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