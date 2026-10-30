Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da çilek üreticisi yeni sezon dikimlerine başladı

        Aydın'da çilek üreticisi yeni sezon dikimlerine başladı

        Türkiye'de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıkları için tarlaya indi. Hava şartları uygun olduğu için Aydın'da kış çileği de yetiştiren çiftçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da umutla yeni sezonun fidelerini toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Aydın'da çilek üreticisi yeni sezon dikimlerine başladı

        Türkiye'de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın'da üreticiler yeni sezon hazırlıkları için tarlaya indi. Hava şartları uygun olduğu için Aydın'da kış çileği de yetiştiren çiftçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da umutla yeni sezonun fidelerini toprakla buluşturdu.

        Ilıman geçen iklimi nedeniyle yılın 12 ayı çilek üretimine müsait olan Aydın'da çiftçiler tarlaları yeni sezona hazırlayıp genç fidelerin dikimini yaptı. Büyük Menderes Ovası'nda sabahın erken saatlerinde başlayan çilek mesaisinde yüzlerce kişi her gün onlarca dönüm araziyi çilek fidesi dikiyor. Daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilen çilek fidesi dikim işi aynı zamanda bölgede ciddi bir istihdam oluşturuyor.

        REKLAM

        Aydın'da çilek üretim miktarı ve çilek ekim alanlarının her geçen gün arttığını belirten bölge çiftçilerinden Hayriye Özcan, genç neslin tarım işlerinde çalışmak istememesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek en büyük sıkıntının işçi bulmak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Sultanhisar'da kalorifer ateşçiliği kursiyerlerine uygulamalı eğitim
        Sultanhisar'da kalorifer ateşçiliği kursiyerlerine uygulamalı eğitim
        Aydın'da Caretta carettaların yavru çıkışları tamamlandı
        Aydın'da Caretta carettaların yavru çıkışları tamamlandı
        Kuşadası'nda 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı Cumhuriyet Bayramı kutlam...
        Kuşadası'nda 250 metrelik dev Türk bayrağı açıldı Cumhuriyet Bayramı kutlam...
        Yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu
        Yangında ev kül oldu, 4 kişilik aile zor kurtuldu
        Efeler'de Cumhuriyet yürüyüşü
        Efeler'de Cumhuriyet yürüyüşü
        Bozdoğan'da Cumhuriyet coşkusu: 103. yıl görkemli törenle kutlandı
        Bozdoğan'da Cumhuriyet coşkusu: 103. yıl görkemli törenle kutlandı