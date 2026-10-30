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        Ali Dede 69 yıllık traktöründen vazgeçemiyor

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde yaşayan 1938 doğumlu Ali Avşar, 69 yıllık traktörüyle hem geçmişin izlerini yaşatıyor hem de üretmeye devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Ali Dede 69 yıllık traktöründen vazgeçemiyor

        Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde yaşayan 1938 doğumlu Ali Avşar, 69 yıllık traktörüyle hem geçmişin izlerini yaşatıyor hem de üretmeye devam ediyor.

        35 yıl önce bin 200 TL'ye satın aldığı 1957 model traktörüyle yıllardır çiftçilik yapan Ali Avşar (88), yenisini alacak gücü olmasına rağmen hatırası oldukça değerli olduğu için 69 yıllık traktöründen vaz geçemediğini belirtti.

        35 yıldır aynı traktörle üretim yapıyor

        Aydın'ın Efeler İlçesi'ne Bağlı Dalama Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan bu yana tarımla uğraştığını belirten Ali Avşar, "Eskiden ulaşım, taşıma ve çift sürme işlerini hayvanlarla yapardık. Yaklaşık 35 yıl önce bu traktörü alınca işlerim kolaylaştığı için çok mutlu olmuştum. Evimin geçimini bu traktör ile sağladım. Çocuklarımı bu traktör sayesinde büyütüp okuttum. Çocuklarım evlendi çocuk çoluğa karıştı. Şimdi kendim de kızlarım da emekli. Hayat devam ediyor. Elimden geldiğince tarlamda ekip biçmeye, sebze meyve yetiştirmeye çalışıyorum. Çalışınca mutlu oluyorum. Ürettiğim sebze ve meyveleri de yıllar öncesinde olduğu gibi bu traktörle pazara getiriyorum. Çok anım olduğu için traktörü değiştirmiyorum. İkimiz de yaşlandık, yıllara meydan okumaya çalışıyoruz" dedi.

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        "İşleyen demir paslanmaz"

        Hayatta çok az sayıda yaşıtı kalmasına rağmen kendisinin halen çalışıp ürettiğini ve toprakla iştigal ederek sağlığını korumaya çalıştığını belirten Ali Dede, "Yaşıtım kalmadığı için çok fazla gidip gelecek yerim de yok. Çalışıp üretince kendimi daha mutlu ve sağlıklı hissediyorum. İşleyen demir paslanmazmış. Hamdolsun mecburiyetten değil sağlıklı kalmak için çalışıyorum" diyerek eli ayağı tutan herkesin çalışıp üretmesini tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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