Aydın'da Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları düzenlenecek

Aydın’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 2122 Kasım 2026 tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve ilgili yüzme temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sporcular yüzme heyecanını ve rekabeti bir arada yaşayacak. İki gün sürecek yarışlar, ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu’nda saat 10.00’da başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, yüzme sporunun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması ve sporcuların bir araya gelmesi hedefleniyor. Farklı yaş gruplarından masterler yüzücülerinin katılımına yönelik düzenlenen yarışlar, sporculara performanslarını sergileme imkanı sunacak.

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2122 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarla birlikte katılımcılar, Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında kulaç atacak.