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        Aydın'da Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları düzenlenecek

        Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 2122 Kasım 2026 tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Aydın'da Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları düzenlenecek

        Aydın’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları, 2122 Kasım 2026 tarihlerinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ve ilgili yüzme temsilciliğinin katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sporcular yüzme heyecanını ve rekabeti bir arada yaşayacak. İki gün sürecek yarışlar, ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu’nda saat 10.00’da başlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, yüzme sporunun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması ve sporcuların bir araya gelmesi hedefleniyor. Farklı yaş gruplarından masterler yüzücülerinin katılımına yönelik düzenlenen yarışlar, sporculara performanslarını sergileme imkanı sunacak.

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        2122 Kasım tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarla birlikte katılımcılar, Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında kulaç atacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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