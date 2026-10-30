Cumhuriyet Bayramı coşkusu Aydın'da tenis kortlarına taşındı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis müsabakaları tamamlandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tenis müsabakaları tamamlandı.
ADÜ tenis kortlarında gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortlarda mücadele etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun sporla bir araya geldiği müsabakalar, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen müsabakalarda, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonla, 29 Ekim coşkusunun sportif faaliyetlerle yaşatılması sağlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonda mücadele eden sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
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