Aydın İl Halk Kütüphanesi tadilat nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Aydın İl Halk Kütüphanesi, iç ve dış mekanlarında gerçekleştirilecek tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici süreyle hizmete kapatıldı. Kütüphaneden ödünç kitap alan okuyucuların, kitaplarını giriş önüne yerleştirilen iade kutusuna bırakabilecekleri bildirildi.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından yapılan duyuruda, kütüphanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi. Valilik Oluru doğrultusunda alınan karar kapsamında geçici süreyle kullanıcı hizmetine kapatılan kütüphanede, iç ve dış alanlarda tadilat yapılacak. Çalışmalarla birlikte okuyuculara daha modern, konforlu ve verimli bir okuma ve araştırma ortamı sunulmasının hedeflendiği kaydedildi. Kütüphane yönetimi, yenileme sürecinin ardından vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet vermek için çalışmaların tamamlanacağını bildirdi.

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Kitap iade kutusu kullanılabilecek

Kütüphanenin geçici olarak kapatılması nedeniyle ödünç aldığı kitapları teslim etmek isteyen okuyucular için de kolaylık sağlandı. Bu kapsamda, kütüphane binasının önüne kitap iade kutusu yerleştirildi. Okuyucular, ödünç aldıkları kitapları bu kutu aracılığıyla iade edebilecek.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, yenileme sürecinde vatandaşların göstereceği anlayış ve sabır için teşekkür edilerek çalışmaların ardından okuyucularla yeniden buluşulacağı ifade edildi. Kütüphanenin ne zaman yeniden hizmete açılacağına ilişkin ise duyuruda herhangi bir tarih paylaşılmadı.