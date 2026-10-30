Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

        Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye düştü. Kazada sürücü F.Y. ile otomobilde bulunan eşi E.Y. ve M.K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        REKLAM

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Yaralı halde bulunan Karakulak, korumaya alındı
        Yaralı halde bulunan Karakulak, korumaya alındı
        Aydın'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ali Dede 69 yıllık traktöründen vazgeçemiyor
        Ali Dede 69 yıllık traktöründen vazgeçemiyor
        Aydın'da Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları düzenlenecek
        Aydın'da Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları düzenlenecek
        Cumhuriyet Bayramı coşkusu Aydın'da tenis kortlarına taşındı
        Cumhuriyet Bayramı coşkusu Aydın'da tenis kortlarına taşındı
        Aydın'da, Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleştirildi
        Aydın'da, Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleştirildi