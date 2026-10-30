Otomobil, dereye uçtu; 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ambarcık ile Dağeymiri mahallelerini birbirine bağlayan köprüde meydana geldi. Ferhat Yumurtaş'ın kullandığı 09 AFE 251 plakalı otomobil, sığ dereye uçtu. Otomobil sürücüsü Yumurtaş ile yanındaki eşi Evrim Yumurtaş ve Müzeyyen Kalem yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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