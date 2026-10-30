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        Efeler'de hasar gören tarım arazi yolları açılıyor

        Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki tarım yollarında kapsamlı bir tesviye ve temizlik çalışması yürütüyor. Efeler'in kırsal mahallelerinde tarımsal üretimin kesintisiz sürmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı hava şartları nedeniyle kapanan ve hasar gören yolları yeniden ulaşıma açıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Efeler'de hasar gören tarım arazi yolları açılıyor

        Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki tarım yollarında kapsamlı bir tesviye ve temizlik çalışması yürütüyor. Efeler’in kırsal mahallelerinde tarımsal üretimin kesintisiz sürmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı hava şartları nedeniyle kapanan ve hasar gören yolları yeniden ulaşıma açıyor.

        Üreticilerin tarlalarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi adına çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilk etapta Musluca ve Mesutlu mahallelerindeki arazi yollarında iş makineleriyle tesviye çalışması gerçekleştirdi. Yağışların ardından bozulan ve toprakla kapanan güzergahlar, iş makinelerinin çalışmasıyla yeniden vatandaşın kullanımına açıldı.

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        Çalışmalarını ilçe genelindeki kırsal mahallelere yayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kalfaköy’ün arazi yollarında da temizlik ve tesviye mesaisine hız verdi. Günlük tarımsal faaliyetlerde üreticilerin yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefleyen ekipler, yolların zeminini düzleştirdi.

        Efeler Belediyesi’nin kırsaldaki bu çalışmaları bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yol iyileştirme çalışmaları için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti. Ekiplerin ilçe genelindeki yol bakım ve onarım mesaisinin diğer mahallelerde de planlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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