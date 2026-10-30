Nazilli'deki sergi 13 Kasım'a kadar açık kalacak

Nazilli Belediyesi El Sanatları Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı "Cumhuriyetin Işığında" El Sanatları Sergisi, Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde açıldı. El emeği eserlerin yer aldığı sergi, 13 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Nazilli Belediyesi El Sanatları Atölyesi kursiyerlerinin emekleriyle hazırlanan "Cumhuriyetin Işığında" El Sanatları Sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Cumhuriyetin 103 yıllık köklü mirasından ilham alınarak hazırlanan sergide, kursiyerlerin büyük bir sabır ve özveriyle ortaya koyduğu el emeği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve vatandaşların sanatsal üretime katılımının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen sergi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ayrı bir anlam kattı.

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Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda aydınlanmanın, üretimin ve çağdaşlaşmanın simgesi olduğunu vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlarken, bu anlamlı günü sanatın birleştirici gücüyle taçlandırıyoruz. El Sanatları Atölyemizde büyük bir emek ve sabırla hazırlanan birbirinden kıymetli eserler, hem kültürel zenginliğimizi hem de üreten insanlarımızın gücünü ortaya koyuyor. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerler ışığında sanatı, kültürü ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Sergimize emek veren tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenimiz Filiz Aydın’ı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.