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        Kuşadası'nda kardeş şehir heyetleri kahvaltıda bir araya geldi

        Kuşadası'nın İtalya, Almanya, Litvanya ve Romanya'daki kardeş şehirlerinden gelen heyetler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından düzenlenen kahvaltı programında ağırlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kuşadası'nda kardeş şehir heyetleri kahvaltıda bir araya geldi

        Kuşadası’nın İtalya, Almanya, Litvanya ve Romanya’daki kardeş şehirlerinden gelen heyetler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından düzenlenen kahvaltı programında ağırlandı.

        Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü kapsamında kenti ziyaret eden kardeş şehir heyetlerini kahvaltı programında ağırladı. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’ın katıldığı buluşmada, kentler arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri ön plana çıktı. Kuşadası’nın kardeş şehirleri İtalya’nın Gualdo Tadino, Almanya’nın Marl, Litvanya’nın venionys ve Romanya’nın Sinaia kentlerinden gelen yetkililer, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ve belediyenin birim müdürleri katıldı. Programda, Almanya’nın eski Marl Belediye Başkanı, KuşadasıMarl Kardeş Şehir Derneği Başkanı ve Kuşadası Belediyesi tarafından fahri hemşehri ilan edilen Werner Arndt ile Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş birer konuşma yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arndt, 29 Ekim etkinliklerini beğeniyle takip ettiğini belirterek Kuşadası Belediyesine teşekkür etti.

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        Kardeş şehir ilişkilerinin uluslararası dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesindeki önemine dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Kuşadası Belediyesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözüne inanıyoruz. Kardeş şehir projelerinin şehirlerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve barış ortamının oluşturulması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

        Konuk heyetleri Kuşadası’nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Demirtaş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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