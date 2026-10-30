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        Başkan Çerçioğlu'na yüzde 47,5'lik destek

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Siyasi Eğilimler Araştırması'nda katılımcıların yüzde 47,5'lik desteğini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu'na yüzde 47,5'lik destek

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Siyasi Eğilimler Araştırması’nda katılımcıların yüzde 47,5’lik desteğini aldı.

        Özel bir anket firmasının Siyasi Eğilimler Araştırması’nda 'Bugün seçim Olsa Özlem Çerçioğlu’na oy verir misiniz?' araştırması, Aydın İl genelinde 1600 katılımcı ile Bilgisayar Destekli Telefonla Anket yöntemiyle gerçekleştirildi. 2628 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 47,5’i oy veririm, yüzde 16,1’i kararsızım derken, yüzde 36,4’ü oy vermem cevabını verdi. Araştırma sonucunda Başkan Çerçioğlu'nun yüzde 47,5’lik oranla vatandaşların desteğini aldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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