Başkan Çerçioğlu'na yüzde 47,5'lik destek

Özel bir anket firmasının Siyasi Eğilimler Araştırması’nda 'Bugün seçim Olsa Özlem Çerçioğlu’na oy verir misiniz?' araştırması, Aydın İl genelinde 1600 katılımcı ile Bilgisayar Destekli Telefonla Anket yöntemiyle gerçekleştirildi. 2628 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 47,5’i oy veririm, yüzde 16,1’i kararsızım derken, yüzde 36,4’ü oy vermem cevabını verdi. Araştırma sonucunda Başkan Çerçioğlu'nun yüzde 47,5’lik oranla vatandaşların desteğini aldığı görüldü.

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