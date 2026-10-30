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        Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verildi

        Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, Efeler ve Kuşadası'nda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verildi

        Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, Efeler ve Kuşadası’nda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla tamamlandı.

        Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri tamamlandı. 1923 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, Efeler Anadolu Lisesi ile Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu'nun yenilikçi sınıflarında düzenlendi. Eğitim programında öğretmenlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getiren STEM yaklaşımı hakkında temel bilgiler verildi. Program kapsamında öğretmenler, yenilikçi öğretim yöntemleri, disiplinler arası proje geliştirme ve dijital içerik tasarımı konularında uygulamalı çalışmalar yaptı. Eğitimlerde, yenilikçi sınıfların teknolojik altyapısından da yararlanılarak öğretmenlerin dijital araçları eğitim süreçlerine entegre etmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sorgulayan, üreten ve analitik düşünen bireyler yetiştirme hedefleri doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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