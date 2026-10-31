Nazilli Gençlik Merkezi okulların hizmetine açılıyor

Aydın Nazilli'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Nazilli Şehir Stadı yerine yeniden düzenlenen Millet Bahçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın emrine verilerek Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yenilenen merkezi tanıtmak amacıyla davet edilen ilçedeki Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Önder Baycan Taşdemir'in ev sahipliğinde tesisi gezip bilgi aldı. Uzun yıllar Nazilli Polis Okulu ve son birkaç yılda da Nazilli Millet Bahçesi olarak hizmet verdikten sonra atıl duruma düşmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri yapılarak yeniden restore edilen 34 bin metrekare alana kurulu tesisin tanıtımı yapıldı. Nazilli'deki öğrencilerin ve spor kulüplerinin yararlanabilmesi amacıyla tesiste bulunan Gençlik Merkezi'ndeki 5 sınıfta resim, el sanatları, yabancı dil, bilgisayar, robotik kodlama, tiyatro, gitar, keman, bağlama, piyano gibi müzik eğitimleri verilecek. Alanda ayrıca tenis kortu, basketbol sahası, voleybol sahası, halı saha, futbol sahası, açık hava sineması, kafeterya ve kütüphane bulunuyor. Açık ve kapalı eğitim alanlarında farklı konularda eğitimlerin verileceği 34 bin metrekarelik tesiste gençlere yönelik faaliyetler, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler icra edilecek.

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"Öğrencilerimizi ve sizleri bekliyoruz"

Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, yaptığı bilgilendirmede, "Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak tesislerimiz depreme dayanıksız çıktığı için yıkıldı ve şu anda ilçe müdürlüğü ve Gençlik Merkezi olarak burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Tesisimizde farklı branşlarda spor alanlarımız var. Bu alanlarımız öğrencilerimize ve kulüplerimize açık. Buralara öğrencilerimizi ve sizleri bekliyoruz. Bizimle iletişime geçtiğiniz zaman sizlere buradaki çalışma saatleri ile ilgili bilgilendirme yapıp öğrencilerimizi burada hem Gençlik Merkezi'nde kültürel etkinlikler olarak hem de sportif anlamda hizmet vereceğiz. Bu konuyla ilgili sizlere gelen, bazı okullarımıza yetebildiği kadar antrenörler de görevlendirdik. Bu konuyla ilgili okullarınızda, ihtiyaç duyduğunuz veya çalıştırıcılarla ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile veya bizlerle direkt irtibat kurduğunuzda sizlerin yanında olmaya, desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Öğrencilerimizin tesisten azami şekilde yararlanmasını istiyoruz"

Amaçlarının bu tesisi okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenlerince tanınması, öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin buradan azami şekilde faydalandırılması olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ise "Amacımız, bu tesisi tanımak, tanıtmak, öğrencilerimizi buradan azami şekilde faydalandırmaktır. Öğrencilerimizin ve okullarımızın tesisi kullanmasını talep ediyoruz. Yapılacak planlama dahilinde burada dersler ve müsabakalar yapabilirsiniz. Çocuklara buraları tanıtacaksınız. Gezi faaliyeti yapabilirsiniz. Gençlik Merkezi'mizin yöneticileriyle kuracağınız iletişim sonucunda buranın aktif bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Özellikle okullardaki güvenlik sorununu aşmanın en güzel yolu çocuklarımızı sporla buluşturmak, spor yaptırmaktır. Bizler bunu amaçlıyoruz. Bu yüzden sizleri burada topladık. Gezeceğiz ve tesisleri göreceğiz. Bu toplantının amacı burayı tanıtmak ve burayı aktif bir şekilde kullanmak" dedi.

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"Kısa süre içerisinde hizmete başlayacağız"

Nazilli Gençlik Merkezi Müdürü Önder Baycan Taşdemir de yaptığı bilgilendirmede, "Gençlik Merkezi'nde kütüphanemiz olacak, eğitim atölyelerimiz olacak. Resim, müzik, tiyatro, dil atölyelerinin hepsini açacağız. Şu an tefrişatımızın yapılmasını bekliyoruz. Çok yakın zamanda tefrişatımız yapıldığı zaman faaliyetlerimize başlayacağız. Ne zaman sizlerle ilgili bir program yapsak çok yakından ilgileniyorsunuz ve son derece yardımcı oluyorsunuz. Bu vesileyle öncelikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı Aydın'ın birçok bölgesine gezilere götürüyoruz. Buradan faydalanmak için bizlerle mutlaka iletişime geçin" şeklinde konuştu.