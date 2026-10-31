Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Taşkından 8 ay sonra Tatarlar bölgesinde yeniden inceleme

        Taşkından 8 ay sonra Tatarlar bölgesinde yeniden inceleme

        Aydın'da Şubat ayında Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığı Tatarlar Bölgesi'nde, taşkından 8 ay sonra il ve ilçe tarım ekipleri tarafından inceleme yapılarak bölgedeki son durum değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Taşkından 8 ay sonra Tatarlar bölgesinde yeniden inceleme

        Aydın'da Şubat ayında Büyük Menderes Nehri’nin taşması sonucu çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığı Tatarlar Bölgesi’nde, taşkından 8 ay sonra il ve ilçe tarım ekipleri tarafından inceleme yapılarak bölgedeki son durum değerlendirildi.

        Geçtiğimiz 2026 Şubat ayında etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle Büyük Menderes Nehri'nin taştığı ve birçok arazinin sular altında kaldığı Tatarlar bölgesinde sahaya inen il ve ilçe tarım ekipleri, taşkından 8 ay sonra yeniden saha incelemesi gerçekleştirdi. Söke, Koçarlı ve Germencik ilçelerinin ortak kullanım alanında bulunan bölgede inceleme yapan ekipler, yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgi aldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında gerçekleştirilen incelemelere Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal katıldı. Bölgede yerinde incelemelerde bulunan heyet, yürütülen çalışmalar ve Tatarlar bölgesinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyesi'nden İstiklal Mahallesi'nde yol çalışması
        Nazilli Belediyesi'nden İstiklal Mahallesi'nde yol çalışması
        Eski sevgilisinin başından vurduğu genç kız yaşama tutunamadı
        Eski sevgilisinin başından vurduğu genç kız yaşama tutunamadı
        Aydın'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı
        Aydın'da motosikletlerin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı
        Kuşadası Caferli'de 25 bin metrekarelik yol çalışması başladı
        Kuşadası Caferli'de 25 bin metrekarelik yol çalışması başladı
        Başkan Çerçioğlu'na yüzde 47,5'lik destek
        Başkan Çerçioğlu'na yüzde 47,5'lik destek
        Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verildi
        Aydın'da öğretmenlere STEM eğitimi verildi