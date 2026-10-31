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        Aydınlı asker Hakkari'de şehit oldu Ünlü'nün şehadet haberi ailesine verildi

        Hakkari'de şehit düşen Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehadet haberi, memleketi Çine Altınova mahallesindeki ailesine ulaştırıldı. Acı haber, Altınova Mahallesi'ni ve tüm tüm Aydın'ı yasa boğdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Aydınlı asker Hakkari'de şehit oldu Ünlü'nün şehadet haberi ailesine verildi

        Hakkari’de şehit düşen Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün şehadet haberi, memleketi Çine Altınova mahallesindeki ailesine ulaştırıldı. Acı haber, Altınova Mahallesi’ni ve tüm tüm Aydın'ı yasa boğdu.

        Hakkari’de görev yaptığı sırada şehit olan Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün acı haberi, Çine’nin Altınova Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Altınova Mahallesi’ne giderek şehidin ailesine acı haberi iletti.

        Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, mahallede ve ilçede büyük üzüntü yaşandı.

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        Son yolculuğuna Altınova’da uğurlanacak

        Edinilen bilgilere göre, şehit Jandarma Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün cenazesinin, ikindi namazını müteakip Altınova Mahalle Mezarlığı’nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

        Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'e kaldırılmıştı. Ünlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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