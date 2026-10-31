Eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan genç kız hayatını kaybetti Bugün Sultanhisar'da defnedilecek

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla kafasından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek.

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan’ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay sonrası polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kayan’ın cenaesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.