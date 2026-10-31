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        Aydın'da rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Aydın'da rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde rüzgar türbininde çıkan yangın söndürüldü.

        Söke-Milas kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde bir enerji şirketine ait rüzgar türbininde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

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