Söke devam eden projelerle yenileniyor

Söke Belediyesi, kentin çehresini değiştiren, ulaşım konforunu artıran ve yaşam alanlarını güzelleştiren çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında sürdürülen yatırımlar kapsamında Cumartesi günü dört ayrı bölgede ekipler sahada çalışma gerçekleştirdi.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, hem yeni ulaşım güzergahları oluşturuluyor hem de mevcut cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuşturuluyor. Söke Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla Söke'yi yenilemeye, güzelleştirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

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Söke'nin önemli projelerinden Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda çalışmalar iki ayrı aşamada devam ediyor. Kaymakamlık binası ile Bağarası Kavşağı arasında kalan son etapta yapım çalışmaları sürerken, Tren Yolu ile Kaymakamlık binası arasında tamamlanan bölümlerde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ağaçlar ve yeşil dokuyla buluşmaya başlayan proje güzergahı, her geçen gün daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Tamamlandığında Sökelilere hem spor hem de keyifli vakit geçirebilecekleri önemli bir yaşam alanı sunacak proje, kentin yeni cazibe noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

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Söke'nin ulaşımında önemli yere sahip iki noktada da parke taş döşeme çalışmaları hızla ilerliyor. Kent merkezinde Çeltikçi ve Kemalpaşa mahallelerini birbirine bağlayan Futbol Sokak'ta çalışmalar devam ederken, Fevzipaşa Mahallesi ile Söke Devlet Hastanesi dolayısıyla Yenikent Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan Esin Sokak'ta da yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaların bir diğer adresi ise Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, Ağaçlı Yolu üzerindeki yeni yerleşim alanlarının çevresi oldu. Bölgede yeni açılarak ulaşım ağına kazandırılan yollarda parke taş döşeme çalışmalarına başlandı.

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Dört farklı noktada eş zamanlı sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla Söke'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol konforunun artırılması ve mahalleler arasındaki bağlantıların daha modern hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen hizmetlerle Söke'nin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti.

Dört ayrı noktada devam eden çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Arıkan, Söke'nin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye, kentin ulaşımını daha konforlu hale getirmeye ve yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.