Şehit Yusuf Sait Ünlü memleketi Aydın'da toprağa verildi

Cenaze törenine Aydın Valisi Osman Varol, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 1 yıl önce nişanlanan Yusuf Sait Ünlü'nün görev yaptığı Hakkari'den tayin istediği öğrenildi. 4 yıldır görev yapan Ünlü'nün aralık ayının ilk haftasında baba ocağına dönmeye hazırlandığı, gelecek yıl nisan ayında ise düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün (28) naaşı, Aydın'ın Çine ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidi binlerce kişi karşıladı. Kalabalık cami avlusuna sığmadığı için cenaze namazı köy meydanında kılındı. Helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip düzenlenen askeri törenle Ünlü'nün naaşı, tekbirlerle götürüldüğü Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin annesi ve nişanlısının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

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