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        Elinde 2 bıçakla caddede bağıran bipolar hastasını babası sakinleştirdi

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde elinde 2 bıçakla caddede dolaşıp bağıran ve bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K. (17), girdiği tekstil mağazasında babası tarafından sakinleştirildi. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olay, mağazadaki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Elinde 2 bıçakla caddede bağıran bipolar hastasını babası sakinleştirdi

        AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde elinde 2 bıçakla caddede dolaşıp bağıran ve bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K. (17), girdiği tekstil mağazasında babası tarafından sakinleştirildi. Polis ekiplerinin de müdahale ettiği olay, mağazadaki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bipolar hastası olduğu öne sürülen Semih K., elindeki 2 bıçakla caddede koşup bağırmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen Semih K., yakındaki bir tekstil mağazasına girdi. Semih K.'yi durdurmak isteyen polis ekipleri, havaya 2 el ateş açtı. Mağazanın girişinde yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yere düşerek yaralandı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mağazadan çıkmayı reddeden Semih K., olay yerine çağrılan babası tarafından sakinleştirildi. Babası, Semih K.'nin elindeki bıçakları aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Polis ekiplerince mağazadan çıkarılan Semih K., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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