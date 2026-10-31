Aydın'da şehit askerin babaevinde yas (2)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için memleketi Aydın’ın Çine ilçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen ile Yeni Parti Aydın Milletvekili Evrim Karakoz katıldı. Ünlü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu tören kıtası tarafından cenaze aracına taşındı. Ünlü'nün cenazesi gözyaşları arasında Altınova Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.