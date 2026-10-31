Eski sevgilisinin başından vurarak öldürdüğü Kumsal, toprağa verildi

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, eski sevgilisi V.D. (24) tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Kumsal Kayan (21), Sultanhisar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Ekim saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan Öğüt Can Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi V.D. arasında telefon görüşmesi esnasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal Kayan’ın yanına gitti. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal Kayan’ı başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumsal Kayan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Kayan, hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Cinayetin ardından Eğriboyun Mezarlığı’na kaçan ve intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti tabancayla yakalanan şüpheli; emniyetteki işlemlerinin sonuçlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. V.D.’nin 'uyuşturucu kullanmak' ve 'silahlı yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Kumsal Kayan için bugün Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Eskihisar Mahallesi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınları katıldı. Kayan, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.