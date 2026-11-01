Başkan Gençay, "Ortak akıl ve dayanışmaya ihtiyacımız var"

Kıyı Belediyeler Birliği Ekim 2026 Meclis Toplantısı ile Uluslararası Sıfır Atık ve Kıyı Mühendisliği Paneli, Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyı kentlerinin ortak sorunlarının, sıfır atık uygulamalarının, atık yönetiminin, sürdürülebilir yaşamın ve kıyı kentlerinin geleceğinin ele alındığı toplantıya üye belediye başkanları, temsilciler, meclis üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Meclis toplantısında birliğe üyelik, çalışma programı, hizmet aracı alımı, 2026 yılı ek bütçesi, 2027 yılı bütçe tasarısı, tüzük değişiklikleri, birlik logosu ve diğer idari konuların yer aldığı dokuz gündem maddesi görüşüldü.

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Program kapsamında Didim Belediyesi tarafından "Sürdürülebilir Gelecek ve Yaşam Noktası" temasıyla hazırlanan stantta, belediyenin çevre, sıfır atık ve geri dönüşüm alanındaki çalışmaları tanıtıldı. Kompost ve hayvan maması üretimi, atıkların yeniden değerlendirilmesiyle elde edilen ürünler ve geri dönüşüm uygulamalarının sergilendiği stantta, üreten belediyecilik anlayışının sürdürülebilir yaşamla buluştuğu çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantının açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, iklim değişikliği, su kaynaklarının korunması ve kıyıların geleceğinin yerel yönetimlerin ortak sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. Çevre sorunlarının belediye sınırlarıyla sınırlı olmadığını belirten Başkan Hatice Gençay, kentlerin karşı karşıya olduğu sorunlara ortak akıl ve dayanışmayla çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.

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Didim’in Ege Denizi, Bafa Gölü ve Büyük Menderes Nehri ile farklı doğal kıyı ekosistemlerine sahip olduğunu belirten Başkan Hatice Gençay, kıyıların korunmasının yalnızca kıyı şeridinin korunmasından ibaret olmadığını; doğal süreçlerin, ekosistemlerin, kent yaşamının ve gelecek kuşakların haklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Kıyı düzenlemelerinin doğayla uyumlu, kent yaşamıyla bütünleşen, kamu yararını gözeten ve herkesin erişimine açık bir anlayışla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Didim’in doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Başkan Hatice Gençay; Altınkum sahilindeki Vakıflar’a ait arazinin ihale süreciyle Didim halkına kazandırılması, Caretta caretta türünün yaşam alanlarının ve nesli tehlike altındaki kum zambaklarının korunması gibi konuların önemine dikkat çekti. Turizmin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını belirten Başkan Hatice Gençay, tarih, kültür, gastronomi ve yerel kimliğin de sürdürülebilir turizm anlayışının önemli parçaları olduğunu ifade etti.

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Konuşmasında Didim Belediyesi’nin çevre ve sürdürülebilir yaşam alanındaki çalışmalarını da paylaşan Başkan Hatice Gençay, "Her Atık Çöp Değildir" anlayışıyla yürütülen pilot uygulamaya ilişkin bilgi verdi. Pilot uygulama kapsamında haftalık atık toplama çalışmaları gerçekleştirildiğini ve toplanan atıkların lisanslı atık ayrıştırma merkezinde türlerine göre ayrıştırıldığını belirtti.

Semt pazarlarında pazarcılara özel atık poşetleri dağıtılarak atıkların ayrı toplanmasının sağlandığını aktaran Başkan Hatice Gençay, pazar atıklarının akşam saatlerinde belediye ekipleri tarafından alınarak ayrıştırıldığını, organik atıkların ise kompost üretiminde değerlendirildiğini ifade etti. Organik atıklardan hayvan maması üretildiğini de belirten Başkan Hatice Gençay, kompostun yeniden toprağa kazandırılarak kimyasal gübrelere alternatif oluşturduğunu kaydetti.

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Atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda halkın bilgilendirildiğini, okullarda çocuklara yönelik çevre eğitimleri verildiğini belirten Başkan Hatice Gençay, sıfır atık yaklaşımının kalıcı sonuçlar vermesi için toplumsal davranış değişikliğinin önemini vurguladı. "Doğadan aldığımızı yeniden doğaya kazandırmak, sorumluluk bilincimizi de güçlendiriyor." dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında toplantının Didim’de gerçekleştirilmesinin önemine değinerek meclis üyelerinin yoğun katılımının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kıyı, göl ve akarsu çevresindeki kentlerin iklim değişikliği, su krizi, kıyı erozyonu ve atık yönetimi gibi ortak sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Aras, bu sorunlara yönelik ortak çözümler geliştirilmesinde belediyeler arasındaki deneyim paylaşımının önemini vurguladı. Sıfır Atık ve Kıyı Mühendisliği panelinin bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Aras, yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede teknik ve kurumsal kapasite, finansman ve somut projelerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Uluslararası Sıfır Atık ve Kıyı Mühendisliği Paneli’nde Fransa Nice Belediyesi’nden Dr. Timur Aksakal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çağdaş Gönen, ODTÜ’den Dr. Işıkhan Güler ve Prof. Dr. Ayşen Ergin ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Bengi Atak konuşmacı olarak yer aldı. Uzman isimler; sıfır atık ve atık yönetimi, bütünsel kıyı alanları yönetimi ve kıyı kentlerinin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar başlıklarında gerçekleştirdikleri sunumlarla bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında Didim Belediyesi Halk Oyunları ekibi de gösteri gerçekleştirdi.

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Program kapsamında düzenlenen panellerde sıfır atık yaklaşımı, atık oluşumunun azaltılması, geri kazanım, deniz kirliliğiyle mücadele, kıyı erozyonu ve kıyı ekosistemlerinin korunması gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar, farklı kentlerde yürütülen çalışmaları ve uygulama örneklerini paylaşarak ortak sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi.

Toplantının kapanışında yeniden söz alan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek kentlerin ortak sorunlarına ilişkin deneyimlerin paylaşılmasının önemine değindi. Didim Belediyesi’nin atık toplama, kaynağında ayrıştırma, kompost ve hayvan maması üretimi gibi çalışmalarının diğer belediyelerle paylaşıldığını ifade eden Başkan Hatice Gençay, bir kentte elde edilen deneyimin başka kentlere yol gösterebileceğini söyledi.

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Belediyeler arasında ortak iş modelleri ve iş birlikleri geliştirilmesinin daha ekonomik ve kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Hatice Gençay, toplantıya katılan birlik üyelerine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Program kapsamında Didim’i ziyaret eden konuklar, kentin önemli tarihi miraslarından Apollon Tapınağı’nı da gezip Didim’in kültürel ve tarihî değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.