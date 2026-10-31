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        Aydın'ın batısına kuvvetli yağış uyarısı

        Aydın'ın batı ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Aydın'ın batısına kuvvetli yağış uyarısı

        Aydın’ın batı ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

        Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 1.11.2026 Pazar günü akşam saatlerinden sonra Aydın’ın batısında (Didim, Kuşadası ve Söke) kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (2175 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgemizde aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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