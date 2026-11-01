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        Germencik'te kış kursları devam ediyor

        Germencik Belediyesinin kış kurslarında çocuklar, hareket eğitimi, voleybol ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim alarak hafta sonlarını sporla değerlendiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Germencik'te kış kursları devam ediyor

        Germencik Belediyesinin kış kurslarında çocuklar, hareket eğitimi, voleybol ve basketbol başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim alarak hafta sonlarını sporla değerlendiriyor.

        Germencik Belediyesinin çocuklara yönelik düzenlediği kış kursları devam ediyor. Hareket eğitimi, voleybol ve basketbol gibi farklı branşlarda açılan kurslara katılan çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde hem spor yapıyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

        Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yaptığı açıklamada, "Kış kurslarımız son sürat devam ediyor. "Biz bir voleybol ülkesiyiz" diyoruz ve bu sözün karşılığını, kurslarımıza büyük bir şevk ve heyecanla katılan evlatlarımızda görüyoruz. Çocuklarını uzman eğitmenlerimiz eşliğinde devam eden kurslarımıza yönlendiren tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sporla büyümeye devam" dedi.

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