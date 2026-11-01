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        Kuşadası'nda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Kuşadası'nda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

        Olay, Camikebir Mahallesi Şafak Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, otomobilinden çıkardığı silahla gruba ateş açtı. Silahlı saldırıda Mekin Ç. ve Murat Y. yaralandı. Şüpheli, olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki ayağından ve sağ karın boşluğundan vurulduğu öğrenilen Mekin Ç. ameliyata alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayaklarından yaralanan Murat Y. ise tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne (ADÜ) sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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