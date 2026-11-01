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        Nazilli'deki mücadelede kazanan çıkmadı

        Aydın Süper Amatör Lig'de Nazilli Şehir Spor sahasında ağırladığı Sazlı Gençlikspor ile 00 berabere kalırken, yaklaşık bin 500 taraftarın takip ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin bir golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Nazilli'deki mücadelede kazanan çıkmadı

        Aydın Süper Amatör Lig'de Nazilli Şehir Spor sahasında ağırladığı Sazlı Gençlikspor ile 00 berabere kalırken, yaklaşık bin 500 taraftarın takip ettiği karşılaşmada ev sahibi ekibin bir golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

        Aydın Süper Amatör Lig’in 2. haftasında Nazilli Şehir Spor Kulübü, sahasında Sazlı Gençlikspor’u ağırladı. Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası’nda oynanan mücadele, her iki takımın da çabalarına rağmen 00’lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bin 500 taraftar tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımlarına aralıksız destek verdi. Mücadeleyi Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de tribünden takip ederek takıma destek oldu.

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        Maç öncesinde örnek bir dostluk tablosu sergilendi. Nazilli Şehir Spor Kulübü Başkanı Erkan Abbasoğlu, konuk takım Sazlı Gençlikspor yönetimini çiçeklerle karşılayarak centilmenlik örneği sergiledi.

        Mücadelenin en kritik anı 43. dakikada yaşandı. Gelişen Nazilli Şehir Spor atağında Berkay Akbaş'ın ceza sahasına kestiği ortayı iyi takip eden Selim Acar, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak karşılaşmanın hakemi Abdullah Korkutan, pozisyonda faul tespit ederek golü geçersiz saydı. Kalan dakikalarda da eşitliğin bozulmadığı karşılaşma sonunda iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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