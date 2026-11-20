Aydın’ın Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde 9 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 bin 738 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik 1119 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde 9 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30 bin 738 adet sentetik ecza, 154 gram sentetik ecza hammaddesi, 43 gram metamfetamin, 38 gram esrar ve 10 gram skunk ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin 470 TL nakit para bulundu. Uyuşturucu madde ticareti (TCK 188) suçundan haklarında adli işlem başlatılan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.